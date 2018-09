PlayStation Now muuttaa strategiaansa – Suoratoistopalvelu vaihtaa offline-tilaan

Suoratoistopelaamiseen tarkoitettu PlayStation Now -palvelu muuttaa joiltain osin toimintastrategiaansa, sillä tulevaisuudessa valikoituja pelejä on mahdollista ladata omalle konsolille ja niitä voi pelata perinteiseen tyyliin. Näin pelaajat välttyvät tiedonsiirron viiveaikojen aiheuttamilta häiriöiltä. Suoratoistopelaamiseen tarkoitettu-palvelu muuttaa joiltain osin toimintastrategiaansa, sillä tulevaisuudessa valikoituja pelejä on mahdollista ladata omalle konsolille ja niitä voi pelata perinteiseen tyyliin. Näin pelaajat välttyvät tiedonsiirron viiveaikojen aiheuttamilta häiriöiltä.

Sony lupaa lähes kaikkien sen pelikirjastossa olevien pelien muuntuvan offline-pelattaviksi, mutta se ottaa oman aikansa. Ominaisuuden ylösajo tapahtuu porrastetusti ja uusia pelejä lisätään valikoimiin hiljalleen. PlayStation Now on saatavilla Euroopan osalta tällä hetkellä Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Irlannissa, Itävallassa ja Sveitsissä.



Konsolille ladattujen pelien resoluutio on parhaimmillaan 4K-tasolla ja äänentoistonkin osalta tuetaan 5.1-tilaääntä. Offline-pelit tukevat myös pelaajien ostamia DLC-paketteja, lisäosia ja mikro-ostoksia.