Amazon levittäytyy kaikkialle elämääsi – Esitteli puheohjattavan mikron

Amazon teki eilen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa ainakin sen selväksi, että yhtiö haluaa levittää Alexa-puheavustajan aivan kaikkialle – koteihin, autoihin, työpaikoille ja kaikkiin mahdollisiin laitteisiin. Yhtiön omien laskelmien mukaan se esitteli lehdistötilaisuudessaan kaikkiaan 70 uutta tuotetta.

Parrasvalojen päätähtinä olivat luonnollisesti erillaiset Echo-malliston äänentoistotuotteet. Amazon paljasti esimerkiksi Echo Link- ja Echo Link Amp -laitteet, joiden avulla Alexa-puheavustajan saa näppärästi yhdistettyä omaan kotiteatterijärjestelmiin. Laitteiden erona on lähinnä se, että Amp-mallissa on sisäänrakennettu vahvistin ja Echo Link kytketään olemassaolevaan vahvistimeen.



Olohuoneen äänentoistoa voi myös täydentää Echo Subilla, joka on siis Alexa-puheavustajaa tukeva subwoofer-kaiutin. Jos oleellisinta on vain saada toteutettua Alexa-ohjaus mahdollisimman halvalla, niin sitä tarkoitusta varten Amazon tarjoaa 35 dollarin Echo Inputia ja kaiuttimen sisältävää 50 dollarin Echo Dotia.



Alexa-käskyttämistä pääsee tekemään myös autossa 50 dollarin Echo Autolla. Ja jos keittiöön tarvitsee Alexa-ohjattavaa näyttöä, niin sellainen on Echo Show. Keittiöön Amazon tarjoaa myös Echo Wall Clock -kelloa ja AmazonBasics Microwave -mikroaaltouunia. Laitteissa ei ole sisäänrakennettua Alexa-ohjausta, mutta niitä voidaan ohjata puheen avulla jonkin muun Echo-laitteen välityksellä.



Olohuoneen puolelle Amazon tarjoaa Fire TV Recastia, jonka sisältämän 500 gigatavun (tai 1 teratavun) tallennustilan ja kahden virittimen ansiosta sillä voidaan tallentaa televisio-ohjelmia. Ohjelmat voi sitten katsoa mobiililaitteella koska huvittaa. Tallenteiden lisäksi laite osaa välittää televisiolähetyksiä suoraan mobiililaitteille.