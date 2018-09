PUBG ilmestymässä vihdoin myös PS4:lle

PUBG for PS4 has popped up on the Korean Ratings Board https://t.co/4D8eIRWO0l pic.twitter.com/s9HPiGVHvt -- Nibel (@Nibellion) September 19, 2018

Korean videopelien ikärajoista vastaavalistasi pelin "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS PS4" tulevien julkaisujen listallaan. Mukana oli myös maininta väkivaltaisesta sisällöstä pelissä. Blueholen vuonna 2017 PC:lle julkaisema hittipeli on ollut aikaisemmin myös saatavilla konsoleille yksinoikeudella Microsoftin XBOX Onelle. Kyseessä on ollut yksi tärkeimmistä yksinoikeuksista Microsoftin konsolille. Raporttien mukaan Microsoft olisi halunnut pidentää yksinoikeutta.PUBG:lle pelattavien alustojen laajentaminen tulee tarpeeseen, sillä se tarvitsee kipeästi uusia pelaajia. Pelin pelaajamäärä tippui tässä kuussa ensimmäisen kerran alle miljoonan yli vuoteen. Pelillä on ollut vaikeuksia pysyä pinnalla Fortniten suosion rinnalla, eikä tilanne näyttäisi olevan ainakaan paranemaan päin EA:n Battlefield:n sekä Activisionin Call of Duty:n esiteltyä myös Battle royale-pelimuodot uusimmissa versioissaan.