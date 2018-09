Kiinan rikkain mies pettyi Trumpiin – Luopuu lupauksesta luoda miljoona työpaikkaa

Presidenttikautensa alussa Donald Trump haali ympärilleen ystäviä ja lupasi teollisuudelle hyvää verohelpotusten muodossa, mutta viimeisen vuoden aikana hänen politiikkansa on perustunut uhittelulle. Se on karkottanut osan yhteistyökumppaneista, muun muassa Kiinan rikkain mies Jack Ma on päättänyt luopua Trumpille antamastaan lupauksesta. Presidenttikautensa alussahaali ympärilleen ystäviä ja lupasi teollisuudelle hyvää verohelpotusten muodossa, mutta viimeisen vuoden aikana hänen politiikkansa on perustunut uhittelulle. Se on karkottanut osan yhteistyökumppaneista, muun muassa Kiinan rikkain mies

Vuoden 2017 alussa Alibaban toimitusjohtaja ja perustaja Jack Ma tapasi Donald Trumpin, minkä yhteydessä hän esitti lupauksen miljoonan uuden työpaikan luomisesta Yhdysvaltoihin. Kiinalaiselle lehdistölle antamassaan haastattelussa Ma kuitenkin toteaa, ettei lupaus ole enää voimassa Trumpin vihamielisen politiikan takia. Man mukaan hän teki lupauksen olettamalla, että Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteet olisivat ystävällismieliset. Näin ei enää ole.



Trump on kuluvan vuoden keväästä alkaen uhkaillut Kiinaa tulleilla, koska Kiinan ja Yhdysvaltain kauppatase on hyvin voimakkaasti kallellaan Kiinan suuntaan. Uhkauksilla on ollut katetta, sillä tulleja on tullut kesän ja alkusyksyn aikana voimaan. Kiina on vastannut kiristyviin kauppasuhteisiin omilla tullikorotuksilla.



On kuitenkin kyseenalaista kuinka vakavasti otettava Jack Man lupaus alunperinkään oli. Lupaus ei perustunut Yhdysvaltoihin tehtävillä investoinneilla, vaan kyse oli pikemminkin yhdysvaltalaisten pk-yritysten tuotteiden myynnin parantamisesta Aasiassa Alibaban kautta.