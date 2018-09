Amazonilla hurjat suunnitelmat – Perustaa jopa 3000 kassatonta kauppa

Verkkokauppayhtiö Amazonin suunnitelmissa on avata vuoteen 2021 mennessä yli 3000 kassatonta Amazon Go -kauppaa. Käytännössä uuden ketjun ylösajo tapahtuisi siis kolmessa vuodessa. Esimerkiksi 7-Eleven-ketjulla on Yhdysvalloissa reilu 8000 myymälää. Verkkokauppayhtiösuunnitelmissa on avata vuoteen 2021 mennessä yli 3000 kassatonta-kauppaa. Käytännössä uuden ketjun ylösajo tapahtuisi siis kolmessa vuodessa. Esimerkiksi 7-Eleven-ketjulla on Yhdysvalloissa reilu 8000 myymälää.

Amazon Gon kohdemarkkina on suurkaupungin asukkaat, jotka tekevät pieniä pikaostoksia. Näin ollen Amazon Gon lähtee kilpailemaan ensisijaisesti 7-Elevenin kaltaisten myymälöiden sekä pikaruokaloiden kanssa. Suomalaisittain Amazon Go -konsepti kilpailisi R-kioskien kanssa. Amazonin tavoitteena on ratkaista suurkaupunkien lounas- ja päivällisruuhkat nopealla kassa-asioinnilla.



Bloombergin mukaan Amazon pohtii vielä parasta formaattia kaupalleen. Vaihtoehtoina valikoimaltaan rajallista, mutta tuoretta ruokaa tarjoava pienruokakauppa, tai kiireisiä ihmisiä palveleva pikaruokala.



Amazon Go -kauppojen suurin ongelma tällä hetkellä ei ole niinkään tekninen, vaan niiden korkeat perustamiskustannukset. Seattlen ensimmäinen myymälä vaati miljoonan dollarin teknologiainvestoinnit. Pikaruokalatyyppistä puoltaisi alhaisemmat alkuinvestoinnit.