Tämä fontti saa esseesi näyttämään pidemmältä

Usein ratkaisua etsitään marginaaleista, isommista väleistä tai ohjeiden vastaisesta fonttikoosta. Nyt pulmaan on helpompi ratkaisu (joka tosin toimi vain jos vaadittu fontti on Times New Roman): Times Newer Roman. Fontti näyttää samalta kuin perinteinen akateeminen, mutta jokainen merkki on 5%-10% leveämpi. Fontti saa kirjoitukset näyttämään pidemmältä, kuin ne oikeasti ovat. Fontin sivujen mukaan englannin kielisessä, 15 sivuisessa, fonttikokoa 12 käyttävässä tekstissä on keskimäärin 6680 sanaa Times New Romania käytettäessä, kun taas uutta fonttia käytettäessä vain 5833. Uutta fonttia käytettäessä sanojen määrä on siis 13% pienempi.Times Newer Romanin luvataan olevan erottamaton paljaalle silmälle alkuperäisestä. Pitää kuitenkin muistaa, että fontti erikseen ladattavissa, eikä kuulu esimerkiksi Wordin oletus fontteihin, joten se sopii vain tehtäviin, jotka on palautettavissa tulostetussa tai PDF-muodossa. Afterdawn.fi ei kuitenkaan suosittele huijaamista edes koulutehtävissä.Fontin on tehnyt internet-mainontaan keskittynyt yritys MSCHF, joka on tullut aikaisemmin tunnetuksi Chromeen tekemästä laajennuksestaan Tabagotchista , joka toi virtuaalilemmikki Tamagotchin Chromeen pienellä twistillä.