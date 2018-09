Sony yllätti – Julkaisee alkuperäisestä PlayStationista mini-version!

Nintendo on tarttunut kiitettävällä tavalla kiinni nykyisestä minikonsolitrendistä ja julkaissut uusia versioita sen legendaarisista konsoleista. Mukana tulee joukko klassikkopelejä, joita hakattiin ahkerasti originaaleilla konsoleilla. Nintendo on tarttunut kiitettävällä tavalla kiinni nykyisestä minikonsolitrendistä ja julkaissut uusia versioita sen legendaarisista konsoleista. Mukana tulee joukko klassikkopelejä, joita hakattiin ahkerasti originaaleilla konsoleilla.

Sonyn tuotekehitystiimissäkin on herätty uuteen villitykseen. Yhtiö on päättänyt tuoda markkinoille minikonsoliversion alkuperäisestä PlayStationista. Retro-versio on jopa 45 prosenttia pienempi kuin esikuvansa ja sen mukana toimitetaan 20 peliä, muun muassa Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 ja Wild Arms.



Joulukuun 3. päivä myyntiin tulevassa pakkauksessa on myös kaksi ohjainta ja HDMI-kaapeli. Hintaa PlayStation Classic -konsolilla on 99,99 euroa.



Sony lupaa esitellä hieman myöhemmin lisää materiaalia PS-fanien iloksi.