Firefox hyppäsi virtuaaliseen todellisuuteen – Lataa Firefox Reality

Jos tykkäät käyttää Firefoxia tietokoneella ja puhelimessa, niin enää ei ole syytä olla käyttämättä sitä myös virtuaalilaseilla. Mozilla on nimittäin julkaissut Firefox Reality -nimisen verkkoselaimen , joka on varta vasten suunniteltu virtuaalilaseilla käytettäväksi.

Mozillan tavoitteena on levittää Firefox Reality -selainta myös AR-laseille, joten jonakin päivänä se voidaan nähdä myös Microsoftin HoloLens-laseilla ja Magic Leapin One -laseilla. Tällä hetkellä selain on kuitenkin ladattavissa vain Viveport-, Oculus- ja Daydream-sovelluskaupoissa. Kuten arvata saattaa, Firefox Realityn esittämä sisältö on kaksiulotteista, mutta sen lisäksi se kykenee toistamaan immersiivisiä web-sisältöjä.



Verkkosivustoille surffaaminen tapahtuu joko perinteisen näppäimistön kautta tai vaihtoehtoisesti äänikomentojen avulla. Koska kyseessä on vasta versionumeroon 1.0 yltänyt ohjelmisto, niin ominaisuuskirjo on vielä kovin suppea. Selaimeen on kuitenkin tulossa vielä tuki kirjanmerkeille sekä 360 asteen videoille.