Amazon aikoo tuoda ääniavustajansa mikroaaltouuniin ja autoon

Ja kyseessä olevat laitteet eivät ole tabletteja, älypuhelimia ja älykelloja, joissa perinteisemmin avustajia on nähty. Amazon uskoo sen sijaan, että älykkyyttä on laajennettava entistä enemmän kodin laitteisiin ja jopa kodin ulkopuolelle.Kahdeksaan laitteeseen kuuluu mm. mikroaaltouuneja, vahvistimia, subwoofereita sekä auton lisälaitteita, kertoo CNBC viitaten sisäpiirilähteisiin. Kaikista näistä ei tosin löydy itsestään Alexa-avustajaa, vaan ne ovat ainoastaan liitettävissä Alexa-laitteisiin. Jokainen kuitenkin osaa siis ottaa vastaan ohjeita äänellä.Lähteiden mukaan Amazon kertoo näistä laitteista lisää, kun se järjestää vielä tämän kuun puolella tilaisuuden, jossa esitellään osa laitteista.Laitteet eivät ole välttämättä ensimmäisiä kategorioissaan, huomauttaa CNBC, sillä esimerkiksi GE:llä on Alexaa tukeva mikroaaltouuni ja Sonoksella puolestaa Amazonin ääniavustajalla varustettuja vahvistimia ja subbareita.Amazon on menettämässä markkina-asemaa äänikaiuttimissa Googlelle, mutta sillä on edelleen erittäin vahva asema erityisesti älykotiin liittyvissä kolmannen osapuolen tuotteissa, joita se myy tietysti valtaisasti.