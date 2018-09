Rikkovatko pelien loot boxit arpajaislakia? Poliisi tutkii Suomessa

Pelien sisällä myytävistä virtuaalisista hyödykkeistä ja yllätyslaatikoista on tullut peliyhtiöille todellisia rahantekokoneita, mutta viranomaiset ympäri maailman ovat alkaneet pohtia yllätyslaatikkojen eliluvanvaraisuutta. Yllätyslaatikkojen toimintaperiaate kun muistuttaa hyvin paljon arpajaisia, koska pelaaja ei etukäteen tiedä mitä hän on saamassa.

Esimerkiksi Belgiassaon käynnistetty varsinainen rikostutkinta, jossa tarkastellaan FIFA 18 -peliin sisällytettyä loot box -järjestelmää. Pelissä myydään korttipaketteja, joista paljastuneilla korteilla pelaaja voi koota oman joukkueen. Haluamansa joukkueen kokoaminen voi edellyttää useiden loot boxien ostamista. Belgian arpajaisviranomainen päätti, että kyse on arpajaisista, sillä ostaja ei tarkkaan tiedä, mitä hän rahoillaan saa.Suomessakin asia on Helsingin Sanomien Nyt-liitteen mukaan tapetilla, sillä Lounais-Suomen poliisille on jätetty tutkintapyyntö asiaan liittyen. Poliisi pyysi tapauksen tutkintaa varten lausuntoa Poliisihallituksen alaiselta arpajaishallinnolta. Elokuun lopulle päivätyssä lausunnossa todetaan, että loot boxit kuuluvat arpajaislainsäädännön alle. Loot boxit eivät ole siis laittomia, mutta arpajaislainsäädäntöä rikkoviin piirteisiin tulee puuttua.