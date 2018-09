Spotify mahdollistaa nyt offline-kuuntelun useammalla laitteella

Suoratoistopalvelun käyttäjältä on kuitenkin saattanut jäädä huomaamatta, että ihan kaikkea musiikkia ei ole kuitenkaan ollut mahdollista ladata offline-kuuntelua varten. Aikaisemmin Spotify on rajoittanut ladattavien kappaleiden määrän 3333 per laite. Eri laitteiden maksimimäärä on ollut aikaisemmin kolme, joten yhteensä käyttäjä on voinut ladata yhden vajaa 10 000 kappaletta laitteilleen.Nyt yhtiö on nostanut tuota rajaa 10 000 kappaleeseen per laite ja laitteiden maksimimäärän viiteen, joten kovimmankin tehokäyttäjän soittolistat ovat saatavilla jatkossa offline-kuuntelua varten.- Me Spotifylla työskentelemme aina parantaaksemme käyttökokemusta käyttäjillemme ja voimme vahvistaa, että olemme nostaneet offline-kuunteluun tallennettavien kappaleiden määrää, kommentoi Spotifyn edustaja RollingStonelle. 50 000 kappaleesta riittää kuunneltavaa vähän pidemmänkin offline-jakson ajaksi.