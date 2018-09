MTV uudistaa uutiset – Luvassa reaaliaikaisia uutissisältöjä

MTV aikoo tulevan syksyn ja talven aikana aikoo tulevan syksyn ja talven aikana investoida lisää uutistuotantoon sekä moninkertaistaa ympärivuorokautisen uutisvideotarjontansa määrän.

Käytännössä uutislähetyksiä on tulossa digitaalisiin jakelukanaviin tiheämmällä syklillä, jolloin päivittäiset uutislähetykset ovat ajankohtaisempia sekä kuvastavat tilanteiden reaaliaikaista kehitystä. Samalla modernisoidaan uutisten ja ajankohtaissisältöjen palvelut, ilme ja studiot, joiden hehkutetaan olevan valmistuessaan "maailmanluokan tasoa".



Ensi vuoden alussa MTV käynnistää uuden MTV Uutiset Liven, joka esittää uutisia reaaliaikaisesti ympäri vuorokauden. Sisällön lisääntymisen myötä yhtiöön tarvitaan lisää tekijöitä, joten rekrytointeja on tiedossa. MTV Uutiset Live tulee katsottavaksi C Moreen, MTV:n mobiilisovellukseen sekä MTV.fi-verkkosivustolle. Lähetykset näkyvät myös syksyllä avattavaan MTVuutiset.fi-verkkosivustolle.