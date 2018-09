Euroopan parlamentti päätti – Linkkiverosta on tulossa totta

Euroopan parlamentti on tänään pidetyssä äänestyksessä hyväksynyt muutosehdotukset, joiden myötä tekijänoikeusreformia saadaan EU-tasolla vietyä eteenpäin. Kesällä reformi kaatui parlamentin äänestyksessä artiklojen 11 ja 13 aiheuttaman kritiikkivyöryn takia. Hyväksytyssä muodossa artikloihin on lisätty momentit, joilla pyritään suojelemaan pienyrityksiä sekä ilmaisunvapautta.

Muutokset hyväksyttiin 438 puoltoäänellä – 226 oli vastaan ja 39 oli poissa äänestyksestä.



Tekijänoikeusreformilla yritetään pakottaa Googlen ja Facebookin kaltaiset aggregointipalvelut maksamaan saamistaan mainostuloista sisältöä tuottaville mediayhtiöille. Nykyisellään Google News tai Facebook esittävät palveluissaan uutisia ja lisäävät näin palvelujen kiinnostavuutta, mutta ne eivät kuitenkaan joudu maksamaan käyttämästään sisällöstä. Direktiivissä vaadittua liikevaihtojakomallia on kutsuttu ivallisesti linkkiveroksi, koska EU on käytännössä pakottamassa alustayhtiöitä maksamaan linkittämisestä.



Direktiivissä vaaditaan myös verkkopalveluita ottamaan käyttöön järjestelmät, joiden avulla ne voivat seurata käyttäjien tuottaman sisällön laillisuutta. Lisäksi palveluilla pitää olla vaadittavat resurssit oikaisujen käsittelyyn (algoritminen käsittely ei riitä). Wikipedian ja GitHubin kaltaiset avoimet palvelut on jätetty vaatimusten ulkopuolelle.



Lopullinen äänestys direktiivistä pidetään tammikuussa. Tämän jälkeen jäsenmaiden tulee muokata kansallista lainsäädäntöä niin, että siinä otetaan direktiivin vaatimukset huomioon.