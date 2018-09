Apple päivittää älykaiuttimensa

Apple julkaisi tämän päivän tilaisuudessaan Apple julkaisi tämän päivän tilaisuudessaan uudet iPhonet , sekä uuden mallin kellostaan

Pienemmälle huomiolle jäi, kun yhtiö kertoi päivityksistä älykaiuttimeensa HomePodiin. Jatkossa kaiuttimella on mahdollista soittaa ja vastaanottaa puheluita, etsiä musiikkikappaleita sanoitusten perusteella sekä asettaa useita eri ajastuksia, kuten kakulle, lasagnelle tai vaikka muistutukseksi valojen himmentämiselle. Myös iOS 12:ssa esitellyt Siri Oikotiet tulevat HomePodiin. Lisäksi Applen kelloista tuttu "pingaus", jolla hukassa olevan puhelimen saa toistamaan ääntä helposti, tulee myös älykaiuttimen ominaisuuksiin.



Ilmaisella ohjelmistopäivityksellä Apple lisää myös tuen espanjan kielelle Yhdysvalloissa, Espanjassa sekä Meksikossa. Kanadassa kaiutin saa ranskan kielen tuen. HomePod on saatavilla vain Australiassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa. Meksikoon sekä Espanjaan se tulee saataville lokakuun 26. päivä. Älykaiuttimen Suomeen saapumisesta ei Apple ole antanut tietoa. Älykaiuttimen hinta on 349 dollaria.