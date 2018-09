Twitch uudistuu Xboxilla – Näin pääset kokeilemaan

Suositun-suoratoistopalvelun uudistettu beta-sovellus on tullut-testaajien kokeiltavaksi.

Uutta sovelluksessa on muun muassa mahdollisuus katsella live-videolähetyksiä samaan aikaan kun selaat muuta tarjontaa ja mahdollisuus seurata menneiden lähetysten chat-keskustelua. Koska sovellus on kehitetty alusta lähtien uudelleen, on ohjelman vakauskin saatu uudelle tasolle.Uutta Twitchiä pääsee kokeilemaan heti – kunhan olet Xbox Insider -ohjelmassa mukana. Käynnistä Xbox Insider Hub -sovellus, navigoi Insider-sisältöihin ja valitse Sovellukset-valikon (Apps) alta Twitch Beta. Rekisteröinnin jälkeen sinut ohjataan sovelluskauppaan, josta voit ladata Twitch Betan konsolille.