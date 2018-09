Teslan varavirtalähde tekee paluun

@verge tipline @nickstatt check out the cut in cost and refunds for Tesla's phone charger. Still not an Anker, but pretty sweet move pic.twitter.com/n9WG6xHPIs -- Jᴀʀᴇᴅ Hᴀssᴏɴ (@JaredEzz) September 10, 2018

Nyt varavirtalaturi palaa Teslan verkkokauppaan alennettuun hintaan. Elokuussa laturi kustansi 65 dollaria, mutta suuren kysynnän vuoksi Teslan on tarvinnut kasvattaa tuotantoerän kokoa, joka on johtanut hinnan laskuun 49 dollariin. Tesla on myös ilmoittanut laturin jo elokuussa ostaneille hyvittävänsä tuotannonkasvusta aiheutuvan hinnanalennuksen jälkikäteen.Varavirtalaturi on kooltaan 6000 mAh:n ja tukee langattomalla latauksella 5 watin tehoa ja johdolla ladattuna 7,5 watin tehoa. Laturissa on sekä USB-C, että USB-A-ulostulot. Ominaisuudet eivät ole kummoiset, mutta Apple-tyylinen minimalistinen ulkomuoto, sekä Teslan brändi takasivat laitteen nopean myynnin myös korkeammalla hinnalla. Alennetulla hinnalla kysyntä tuskin ainakaan vähenee.Tesla ei ole vielä vahvistanut varavirtalaturin paluuta, mutta laturin aikaisemmin ostaneet ovat jakaneet Twitterissä kuvakaappauksia Teslalta tulleesta sähköpostista.