Telia: Liiga-lähetyksiä voi ostaa peli kerrallaan

Suomen jääkiekkokauden avaus on jo aivan nurkan takana. Sarjan televisioinnista vastaa teleoperaattori Telia, joka Suomen jääkiekkokauden avaus on jo aivan nurkan takana. Sarjan televisioinnista vastaa teleoperaattori Telia, joka osti oikeudet tuleville kausille 23 miljoonalla eurolla.

Nyt yhtiö on kertonut, että tulevalla kaudella Liigaa voi seurata sen Telia TV-palvelusta joustavasti ottelu kerrallaan. Telia tuo lätkäkansan ulottuville Pelipassi-tuotteen, jonka myötä yksittäisen Liiga-pelin ostaminen onnistuu.



- Fanikeskusteluissa saamamme palautteen mukaan jääkiekon ystävät haluavat uudenlaisia ja joustavia tapoja kuluttaa Liigaa. Pelipassi voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi kausikorttilaiselle, joka ei pääsekään hallille, mutta tahtoo nähdä matsin, tai katsojalle, joka haluaa ensin kurkistaa Telian tuottamiin uudenlaisiin kiekkolähetyksiin, sanoo Telian Head of Hockey Olli-Pekka Takanen.



Liigan runkosarjan lähetykset alkavat perjantaina 14. syyskuuta. Yhden runkosarjapelin hinta on 9,90 euroa. Kaikki Liigan noin 500 ottelua ja oheisohjelmat ovat katsottavissa Telia TV:stä. Yksittäisen pelin voi ostaa laskulle ja katsoa Telia TV-digiboksilla tai Telia TV-sovelluksella. Sovellus ja digiboksi toimivat kaikkien operaattoreiden liittymillä. Telia TV sovellus on maksuton ja sen voi ottaa käyttöön Telian nettisivuilla. Palvelun käyttöönoton jälkeen pelejä pääsee selaamaan ja ostamaan Liiga-osiossa.



Telia TV sovelluksella pelin voi katsoa nettiselaimella, puhelimella, tabletilla tai Apple TV:llä ja Chromecastilla. Pelejä voi seurata 48 tuntia lähetyksen alun jälkeen.