Apple laajenee uusille vesille – Hankki oikeudet kahteen elokuvaan

Applen videotuotantodivisioona on ensimmäistä kertaa ostanut oikeudet kahteen kokopitkään elokuvaan, uutisoi Bloomberg . Yksikköä johtavat aiemmin Sony Picturesilla johtotehtävissä työskennelleet Zack Van Amburg ja Jamie Erlicht.

Tähän mennessä Applen sisältöhankkeet ovat keskittyneet televisiosarjoihin, mutta nyt yhtiö on laajentunut elokuvatuotantojen saralle. Apple on ostanut oikeudet Oscar-palkitun elokuvastudio Cartoon Saloonin Wolfwalkers-animaatioon. Lisäksi Apple on hankkinut kansainvälisen jakeluoikeuden The Elephant Queen -nimiseen dokumenttielokuvaan.



Hankittujen elokuvien perusteella Apple haluaa keskittyä koko perheelle sopiviin tuotantoihin. Apple on budjetoinut tälle vuodelle noin miljardi dollaria videotuotantoihin. Jää nähtäväksi tulevatko elokuvat koskaan elokuvateattereihin vai aikooko Apple pitää ne tiukasti omissa kanavissaan.