Video: Elon Muskin massiivista maaporaa ohjataan Xbox-ohjaimella

Best video game ever pic.twitter.com/DlGFsji76l -- The Boring Company (@boringcompany) September 8, 2018



Elon Muskin yksi viimeisimmistä harrastusprojekteista, The Boring Company, kuulostaa melko tylsältä, mutta saattaa helpottaa tulevaisuudessa ainakin Los Angelesin ruuhkia.



Teslan ja SpaceX:n pääpirun uusi projekti on jyrsiä metropolin alle tunneleita, joita myöten voidaan siirtää ihmisiä nopeasti paikasta toiseen. Tätä varten The Boring Companyllä on tietysti maanalaiseen poraamiseen tarkoitettua erityiskalustoa, josta oheisessa videossa on esitelty sitä järeintä.



Maan alle tunnelia poraavan jättimäisen masiinan ohjaamiseen käytetään tässä tapauksessa yksinkertaisesti pelikonsoli Xboxin ohjainta. Täysin selväksi ei tehdä sitä, onko Xbox-ohjaimen käytöstä raivaustyössä jotain aitoa hyötyä vai onko kyseessä vain huvin vuoksi tehty nk. pääsiäismuna (easter egg).



Näitä löytyy esimerkiksi Teslan autoista, joista Musk paljasti hiljattain yhden lisää. Teslan saa nimittäin tanssimaan balettia, jos tietää mitä nappeja painaa. Aivan baletiksi sen sijaan ei voi kutsua tämän maaporan tanssia.