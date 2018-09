Lasten Areena -sovellus julkaistiin Android TV:lle

Samaisesta palvelusta on jo olemassa Android-puhelimilla ja tableteilla toimiva sovellus, jota onkin käytetty Android TV -laitteille tarkoitetun sovelluksen pohjalla. Käyttöliittymää on tosin optimoitu kaukosäädinkäyttöä varten, minkä lisäksi käyttöliittymästä on yritetty tehdä niin yksinkertainen, että lukutaidoton lapsikin kykenee löytämään kiinnostavat videot.Lasten Areenasta on julkaistu myös iOS-sovellus. Palvelu on niin ikään käytettävissä verkkoselaimen kautta osoitteessa areena.yle.fi/lapset Lasten Areena -sovellus toimii Android TV-älytelevisioissa, joita valmistavat mm. Philips, Sony ja Sharp. Sovellus toimii myös Android TV-lisälaitteilla, jollaisen on tuonut käyttöön mm. laajakaistaoperaattori DNA.Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi tv-laitteen käyttämästä Google Play -kaupasta.