Odotettu uutuuspeli julkaistiin yksinoikeudella PS4:lle

Pitkään odotettu uutuuspeli Marvel's Spider-Man julkaistiin tänään yksinoikeudella PS4-konsolille.

Peli on Marvelin ja pelistudio Insomniac Gamesin yhteistyön tulos. Pitkän linjan pelinkehittäjä Insomniac Games tunnetaan muun muassa peliklassikoista kuten Rachet & Clank ja Spyro the Dragon, jotka debytoivat aikoinaan jo ensimmäisillä PlayStation-konsoleilla. Nyt julkaistava Marvel's Spider-Manin luvataan vievän Insomniacin jälleen uudelle tasolle, herättäen sekä sarjakuvista tutut hahmot että New York Cityn eloon yhdessä pelintekijöiden kunnianhimoisimmista tuotoksista.



New Yorkiin sijoittuva tarina lupaa esittelevän aiempaa kokeneemman, uudenlaisen hämähäkkimiehen, Peter Parkerin. Päähenkilön, joka on taistellut jo vuosia rikollisuutta vastaan. Pelaaja pääsee kukistamaan pahiksia aidon toimintaelokuvan tyyliin, akrobaattisissa, kaupunkiympäristöön sijoittuvissa taisteluissa, sekä liikkumaan seitin varassa pitkin pilvenpiirtäjiä ja kaupungin katuja. Pelissä nähtävä Spider-Man ei ole enää mikään keltanokka, vaan konkari, jonka monipuoliset liikesarjat ja hahmonkehitysmahdollisuudet luvataan pitävän pelaajan pitkään otteessaan.



Peli on kerännyt ensiarvosteluissa runsaasti kehuja. Kansainvälisesti arvostetulla Metacritic-sivustolla peli on saanut arvosanan 87/100, mikä asettaa teoksen suoraan PS4-pelien kärkijoukkoon. Marvel's Spider-Man on saatavilla PlayStation 4 -konsolille 7. syyskuuta. Pelin suositusikäraja on 16 vuotta.