Jättipankki jarruttelee bitcoinin kanssa – Sääntelyn tilanne on liian epäselvä

Investointipankki Goldman Sachs jarruttelee suunnitelmissaan aloittaa kaupankäynti virtuaalivaluutoilla. Pankki kertoi viime vuoden lopulla aikovansa perustaa oman deskin virtuaalivaluuttakauppaa varten. Lainsäädännöllinen tilanne on tällä hetkellä sen verran epäselvä, että Goldman Sachs on päättänyt laittaa suunnitelmat jäähylle.

Goldman Sachsin johdon arvioiden mukaan viranomaistaholla pitää tehdä vielä useita päätöksiä ennen kuin finanssivalvonnan alainen pankki voi aloittaa aktiivisen kaupankäynnin virtuaalivaluutoilla. Lisäksi pankin sisällä pitää tehdä joitain linjauksia, jotta valuuttakauppa voitaisiin käynnistää.



Suurpankkien suhtautuminen bitcoiniin on ollut varsin kirjavaa. Goldman Sachs on pankin pomojen lausuntojen perusteella suhtautunut valuutan uuteen muotoon positiivisesti, kun taas esimerkiksi JPMorgan Chase & Con toimitusjohtaja on pitänyt bitcoinia lähinnä huijauksena.



Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen mukaan jotkut virtuaalivaluutat voidaan tulkita luonteeltaan arvopapereiksi, minkä takia kaupankäynti niillä on liittovaltion lainsäädännön alla tapahtuvaa toimintaa.