Tämän takia e-urheilu ei pääse olympialaisiin

Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja mukaan e-urheilussa pelattavat pelit ovat liian väkivaltaisia soveltuakseen olympialaisiin. Hänen mukaansa mikäli pelissä tavoitteena on vastapuolen tappaminen tai tuhoaminen, ei peli sovellu osaksi olympialaisia.

Mikäli Bachin kommenttia yrittää lukea rivien välistä, voisi sanoa e-urheilun sopivan olympialaisiin, kunhan pelit ovat luonteeltaan olympiahenkeen sopivia. Elektronisessa urheilussa liikkuvan rahan määrä saattaa olla jo vuonna 2020 yli miljardin dollarin luokkaa ja nykyisin sillä on 320 miljoonaa seuraajaa. Markkina-arvonsa takia urheilun perinteisten rakenteiden pitää miettiä omaa suhtautumistaan e-urheiluun.Urheilupiirit ovat jo alkaneet suhtautua aiempaa positiivisemmin e-urheiluun. Parhaillaan käytävissä Aasian kisoissa on esimerkiksi tuotu näkyvästi esiin e-urheileminen.Bach myöntää, että useimmilla kamppailulajeilla on juuret väkivallassa, itsepuolustuksessa ja sotimisessa. Lajit ovat historian saatossa kuitenkin kehittyneet sivistyneemmiksi, minkä takia ne voivat olla osa olympialaisia.