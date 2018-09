Iso päivitys Fortniteen tänään – Sisältää täysin uuden pelitilan

Coming next week: The Getaway LTM! #Fortnite pic.twitter.com/oHQ0DGcowH -- Fortnite Battle Royale News (@FortniteBR) September 3, 2018





Uudessa pelitilassa pelaajan tarkoituksena on yhdessä ryhmänsä kanssa löytää yksi saarelle piilotettu kassakaapi ja varastaa sen sisälle kätketty jalokivi. Pelaajan tavoitteena on tämän jälkeen selvittää tiensä pakettiautolle, jonka turvan hän saa vietyä jalokiven turvaan. Muiden pelaajien tähtävä on vuorostaan estää jalokiven löytänyttä pelaajaa pääsemästä autolle.Getaway-pelitila on pelattavissa vain määräajan.Peliin on tulossa myös muuta ryöstelyteemaista sisältöä – muun muassa asuja, maskeja ja muuta virtuaalista rompetta.