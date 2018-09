Maailmaan tuli toinen biljoonan dollarin yhtiö – Apple jäämässä kakkoseksi

Kurssi kuitenkin päätyi pörssipäivän lopuksi 2039,51, mikä on karvan verran vajaa biljoonan dollarin markkina-arvoon vaadittavasta 2050,2677 dollarin kurssista. Amazonin pörssikurssi on ollut viimeisen vuoden ajan hurjassa nousussa, sillä yhtiön osakkeen arvo on yli kaksinkertaistunut viime vuoden syyskuusta. Sijoittajat tuntuvat uskovan vahvasti Amazonin verkkokauppaan sekä pilvipalveluliiketoimintaan.



Biljoonan dollarin kurssiin kuuluvat yhtiöt eroavat tuloksenteon suhteen toisistaan varsin paljon. Applen nettotulos vuonna 2017 oli 48,4 miljardia dollaria, kun taas Amazon teki vuoden aikana kolmen miljardin dollarin verran tulosta. Amazonin osalta osakkeen arvoa siis selittää enemmän usko tulevaan tuloksentekokykyyn, kun taas Applea hinnoitellaan nykyisten talouslukujen valossa.



Mikäli Amazonin kurssikehitys jatkaa nykyisellä urallaan, tulee yhtiö ohittamaan melko pian Applen osakkeen arvon.