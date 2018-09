Sonyn pää ei käänny Fortnite-kiistassa – "PS4 on paras alusta pelaamiseen"

Tämän hetken hittipelin, Fortniten, yksi suosion salaisuuksista on sen saatavuus melkein kaikille mahdollisille laitteille. Peli on pelattavissa niin tietokoneilla (PC/Mac), pelikonsoleilla (PS4, Xbox One) kuin älypuhelimilla (iOS/Android). Peliä on mahdollista pelata myös ystävien kesken, vaikka kaikilla ei olisikaan samaa laitetta.

Ainoastaan Sony on asettunut poikkiteloin crossplay-ominaisuutta vastaan, ja on estänyt pelaajiaan PS4:lla pelaamasta Xbox Onella sekä Nintendo Switchillä pelaavien kanssa. Aikaisemmin päätöksestään kovaa kritiikkiä saanut Sony ei kuitenkaan ole muuttanut kantaansa, vaan yhtiön toimitusjohtaja Kenichiro Yoshida on tehnyt yhtiön kannan selväksi IFA-messuilla antamassaan haastattelussa. Yoshidan mukaan PS4:llä Fortniten pelikokemus on parhaimmillaan: "Meidän ajatusmaailmamme on, että PlayStation on paras paikka pelata. Fortnite, uskoakseni, yhdessä PlayStation 4:n kanssa on paras kokemus pelaajille, näin uskomme. Itseasiassa olemme mahdollistaneet crossplayn muutamissa peleissä PC:n ja muutaman muun alustan kanssa, perustamme valintamme aina siihen mikä luo parhaan pelikokemuksen."Sony on aikaisemmin estänyt crossplay-ominaisuuden PS4:n ja Xbox Onen välillä Rocket Leaguessa sekä Minecraftissä huolimatta siitä, että Microsoftin konsoli yhteispelaamisen mahdollistaisi. Päätökset ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Sony voisi crossplayta mahdollistaa tuleviin pelijulkaisuihin, mutta Yoshidan haastattelun myötä Fortniteen ominaisuutta on turha odottaa. Jos Fortniteä on pelannut aikaisemmin PS4:llä, pelatakseen Xbox Onella tai Nintendo Switchillä pitää luoda uusi käyttäjätunnus ja näin kaikki aikaisempi edistys pelissä katoaa sekäjäävät käyttämättä molemmilla alustoilla.