Chrome täytti 10 vuotta – Lue tunnelmat vuodelta 2008

Selainmarkkinoita perinpohjaisesti muuttaneenjulkaisusta on tullut kuluneeksi jo 10 vuotta. Vuosikymmenen aikajakson aikana Chrome on ottanut haltuunsa dektop-selainmarkkinat ja mobiilissakin Chrome on toisiksi suosituin selain heti Applen Safarin jälkeen.

Mikäli 10 vuoden takaiset tunnelmat kiinnostaa, voit tutustua Chromen julkaisuhetkiin AfterDawnin uutisten kautta. Kirjoitimme vuoden 2008 syyskuussa Chromesta ensivaikutelma-artikkelin sekä arvioimme sen suorituskykyä ajan muihin suurimpiin selaimiin Chrome uudisti selainmarkkinoita keskittymällä avointen standardien noudattamiseen, se esimerkiksi läpäisi julkaisunsa jälkeen Acid1- ja Acid2-testit. Uutta oli myös pelkistetty ulkoasu, jossa osoiterivin ympäriltä oli höylätty pois kaikki ylimääräinen. Näin käyttäjän ruudulle saatiin mahdutettua mahdollisimman paljon itse sisältöä.Kymmenen vuotta sitten selainmarkkinoita hallitsi standardeja heikosti tukeva Internet Explorer 6 ja toisiksi yleisin selain oli Mozillan Firefox. Chrome on syrjäyttänyt sekä Firefoxin että Microsoftin selaimet. Web-kehittäjien keskuudessa on herännyt ajatuksia, että Chromesta on kehittymässä uusi Internet Explorer, sillä Google on alkanut hyödyntää Chromen markkina-asemaa omien etujensa ajamiseen. Sivustojen luvataan esimerkiksi toimivan parhaiten Chromella.Firefoxilla voi olla nyt paikka iskulle, sillä nettiselaajien kyttäyksestä ja verkkomainonnasta on tullut uusi polttava kysymys. Chromella ei ole Googlen takia kunnollista motivaatiota puuttua tracker-ongelmaan, minkä vuoksi Firefox voi löytää ponnahduslaudan uuteen nousuun