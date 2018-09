CCleaner vaihtoon? Näillä ohjelmilla voit korvata sen

oli vielä pari vuotta sitten näppärä apuohjelma, jolla sai puhdistettua tietokoneen turhista tiedostoista, korjattua rekisterin ja tehtyä muita tietokoneen ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Ohjelman kehitys on kulkenut kuitenkin hirvittävään suuntaan sen jälkeen kunosti CCleaneriä kehittäneen Piriformin.

Vaihtoehdot CCleanerille

KCleaner

BleachBit, avoimen lähdekoodin ohjelmisto

CCleaner, aina voi käyttää ohjelmiston vanhaa versiota, joka ei kyttää tietokoneenkäyttöäsi

Wise Disk Cleaner

CCleanerin pahaa aavistamattomat lataajat saivat kylkiäisenä haitaohjelman koneelleen syksyllä 2017 – tosin tämä johtui tietomurrosta, eikä niinkään Avastista. Viime vuoden lopulla Avast tosin päätti tehdä CCleaneristä mainosohjelman, eli sovelluksen ilmainen käyttö edellyttää mainosten katselua . Kaiken hyvän lisäksi Avast alkoi kerätä tietoa CCleanerin käyttäjistä elokuun alussa – joitain muutoksia Avast on kuitenkin luvannut tehdä käyttäjäpalautteen perusteella.CCleaneriin liittyvä epäilyttävä uutisointi on saattanut herättää ajatuksia korvaajan etsimisestä. Niitä onneksi verkosta löytyy. Alla on muutamia potentiaalisia vaihtoehtoja.Kannattaa myös muistaa, ettei koneen ylläpito vaadi välttämättä mitään erillistä sovellusta! Windows sisältää kattavat työkalut itsessään, joiden avulla koneen saa pidettyä timmissä kunnossa. Esimerkiksi tallennustilaa saa vapautettua Windows 10:ssä seuraavasti: Asetukset > Järjestelmä > Tallennustila > Valitse-kohdassa