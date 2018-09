Peleihin ilmestyy uusi varoitusmerkintä – Tältä se näyttää

Euroopassa myytävien pelien ikärajoja ja sisältöjä tarkkaileva PEGI (Pan European Game Information) Euroopassa myytävien pelien ikärajoja ja sisältöjä tarkkaileva(Pan European Game Information) on ottamassa käyttöön uuden merkinnän, jolla varoitetaan pelien sisältämistä mikromaksuista.

Luottokorttin höyläämistä kuvaava merkintä lisätään pelin myyntipakkauksiin, joten valveutuneet vanhemmat voivat olla tietoisia yllättävien luottokorttilaskujen mahdollisuudesta. Pelien sisäisten ostosten tekeminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja huomaamattomaksi, minkä seurauksena pelaajat eivät välttämättä ymmärrä käyttävänsä rahaa uusien sisältöjen ostoon.



Huomaamattomuuden takia mikromaksuista saattaa kertyä erittäin suuria luottokorttilaskuja. Tästä on saatu maailmalla ja Suomessa kokemuksia, kun älypuhelin on annettu nuorten käyttöön, eikä mahdollisuutta mikromaksujen tekoon ole rajoitettu mitenkään.



Mikromaksuista varoittava ikoni on uutiskuvassa.