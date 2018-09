LG iskee OLED-televisioihin – Esitteli maailman ensimmäisen 8K OLED -television

Samsungin IFA-julkistuksiin kuului 8K-televisio, mutta kovin kauaa sen ei tarvinnut odottaa haastajaa, sillä myös LG saapui Berliiniin esittelemään supertarkkaa (7680 x 4320 pikseliä) televisiota. LG:n 8K-televisio tosin poikkeaa Samsungin vastaavasta siinä, että näyttöpaneeli on valmistettu OLED-teknologialla. -julkistuksiin kuului 8K-televisio, mutta kovin kauaa sen ei tarvinnut odottaa haastajaa, sillä myös LG saapui Berliiniin esittelemään supertarkkaa (7680 x 4320 pikseliä) televisiota. LG:n 8K-televisio tosin poikkeaa Samsungin vastaavasta siinä, että näyttöpaneeli on valmistettu OLED-teknologialla.

Samsungin televisio oli vuorostaan perinteinen LCD-paneeli, jonka väritoistoa on tehostettu kvanttipisteteknologialla. LG:n 88-tuumaisessa televisiossa kattavaan väriavaruuteen ja syviin mustiin päästään OLED-paneeleilla, joiden tuotanto on edelleen kallista, mutta kaikesta päätellen sen massatuotanto on hiljalleen laajenemassa. LG aikoo nimittäin lisätä OLED-televisioiden osuutta premium-televisioidensa valikoimassa ja tuoda OLED-tekniikan yhä useampien kuluttajien saataville



OLED-televisioiden toimitusten odotetaan kaksinkertaistuvan vuoden 2018 aikana ja tavoittavan yhdeksän miljoonan laitteen rajan vuoteen 2022 mennessä. Vaikka 8K-televisioiden markkina on vasta muotoutumassa, sen odotetaan kasvavan yli viiteen miljoonaan laitteeseen vuoteen 2022 mennessä, ja LG:n tavoitteena on johtaa markkinaa 8K OLED -huipputelevisioillaan.



8K-televisioiden markkinan kasvua hidastaa toistaiseksi tarkkojen sisältöjen puuttuminen.