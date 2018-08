Päivitys Panasonicin uutuustelevisioihin – Haastaa Dolby Visionin

Samsung ja Panasonic ovat aloittaneet HDR10+-teknologian hyödyntämisen omissa tuotteissaan. Molemmat yhtiöt ovat julkaisseet valikoiduille vuoden 2018 televisiomalleille firmware-päivityksen, joka mahdollistaa HDR10+-sisältöjen katselun. Sisällöntuotannon puolelta tekniikan tukijoukkoihin ovat ilmoittautuneet Amazon, Warner Bros. ja 20th Century Fox. jaovat aloittaneet-teknologian hyödyntämisen omissa tuotteissaan. Molemmat yhtiöt ovat julkaisseet valikoiduille vuoden 2018 televisiomalleille firmware-päivityksen, joka mahdollistaa HDR10+-sisältöjen katselun. Sisällöntuotannon puolelta tekniikan tukijoukkoihin ovat ilmoittautuneet Amazon, Warner Bros. ja 20th Century Fox.

HDR10+ on suunniteltu haastamaan Dolby Vision, joka on ottanut määräävän markkina-aseman HDR-tekniikassa. Dolby Vision -tekniikan käyttö tulee kuitenkin kalliiksi niin studioille kuin laitevalmistajille, minkä takia HDR10+:lla voi olla mahdollisuus yleistyä tulevaisuudessa. HDR10:een verrattuna uusi Plus-versio sisältää dynaamisen metadatatuen, minkä avulla kirkkaussäätöjä voidaan optimoida ruutukohtaisesti (frame).



Panasonicin mukaan HDR10+-tuen aktivoiva firmware-päivitys on tulossa suurimpaan osaan sen vuoden 2018 4K-televisioihin.



Sisältöä HDR10+-formaatilla ei löydy vielä erityisen paljoa, mutta esimerkiksi Amazonin Prime Video -palvelun koko HDR-kirjaston on muunnettu HDR10+-muotoon. Katsottavaa tulee varmasti tulevaisuudessa lisää kunhan Warner Bros. ja 20th Century Fox ehtivät julkaisemaan uusia tuotantojaan.