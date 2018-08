Googlen kuskittomia autoja vaivaa pelko – Eivät uskalla kääntyä vasemmalle

The Informationin julkaiseman raportin mukaan Waymon kuskittomuuden mahdollistavalla ohjaustekniikalla on hankaluuksia kääntyä vasemmalle vilkkaassa risteyskohdassa. Lisäksi autot eivät uskaltaudu liittymään ruuhkautuneelle moottori- tai maantielle. Ongelmia liikenteesssä aiheuttavat myös yllättävät jarrutukset. Teknologiaa testataan tällä hetkellä Pheonixin alueella Chrysler Pacifica -autoilla.Paikalliset ovat myös kertoneet kuinka autot pysähtyvät pitkiltä tuntuviksi ajoiksi Stop-merkin kohdalla. Tämä johtuu varovaisuutta korostavasta politiikasta, minkä takia autot on ohjelmoitu pysähtymään kolmeksi sekunniksi stop-kyltin kohdalla. Voi olla, että aiemmin mainitutkin kohdat johtuvat Waymon varovaisuusperiaatteesta. Automaattisen ohjauksen halutaan toistaiseksi vain toimivan turvallisesti, parempaa ja rohkeampaa ajoa voidaan kehittää myöhemmässä vaiheessa.