HBO julkaisi uutta materiaalia Game of Thronesista

Normaalista tahdista poiketen kahdeksas kausi julkaistaan vasta vuonna 2019, kun aikaisemmin tuotantokaudet ovat ilmestyneet noin vuoden sisällä toisistaan. Seitsemäs tuotantokausi ilmestyi kesällä 2017. Sen päättymisestä saakka fanit ovat janonneet uutta materiaalia.Nyt sitä on vihdoin saatavilla, mutta se on ohi melkein silmänräpäytyksessä, jos ei katso tarkkaan. HBO:n uudella promovideolla, jolla se mainostaa tulevia uusia sarjoja, dokumentteja, elokuvia sekä uusia kausia jo ilmestyneisiin sarjoihin, nähdään ennennäkemätöntä materiaalia uudelta tuotantokaudelta. Uutta materiaalia ei ole kuin kolme sekuntia, mutta se ei ole estänyt faneja innostumasta ja analysoimasta mitä kaudella kahdeksan tapahtuu.Pätkä uudesta kaudesta on nähtävillä videolla kohdasta 1:10.Pätkässä Jon Nietos halaa siskoaan Sansa Starkia paikassa, joka näyttäisi olevan Talvivaara. Loput pätkästä tehtävät analyysit jätämme fanien tehtäväksi. Uuden kauden julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa, mutta sen on kerrottu olevan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.