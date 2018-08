Maailman suurin avoimen lähdekoodin projekti, Linux, täytti 27 vuotta

Kuten nyt tietysti tiedämme niin Linuxista tuli maailman käytetyin tietokonejärjestelmä, joka on levinnyt maailman joka kolkkaan miljardien ihmisten käyttöön, ja mm. NASAn kautta maapallon ulkopuolellekin. Linux oli tietysti alkuun puhtaasti työpöytäkoneille tarkoitettu, mutta nykyisin Linusin kädenjälki näkyy laajimmin Androidissa, joka perustuu suomalaisen kehittämään käyttöjärjestelmään.Työpöytäkoneet ovatkin kenties ainoa markkina-alue, jossa Linux ei ole onnistunut dominoimaan. Käyttöjärjestelmä on nimittäin valtaisan dominoiva niin aivan pienimmissä minitietokoneissa kuin huipputason supertietokoneissa.Vaatimaton harrastusprojekti kehittyikin valtavan tärkeäksi askeleeksi tietokoneiden käyttöjärjestelmissä. Tämän lisäksi se on maailman suurin avoimen lähdekoodin projekti ja kenties kaikkien aikojen tärkein sanansaattaja open source -filosofialle.Avoimen lähdekoodin ansiosta alunperin täysin Linusin kehittämä käyttöjärjestelmä onkin nyt yli 99 prosenttisesti muiden käsialaa.Mikäli mielenkiintoiset faktat Linuxista ja Linusista kiinnostavat, niin löydät niitä lisää tästä OMG! Ubuntu! -verkkosivuston artikkelista