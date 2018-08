DJI Mavic 2 Pro tuli vihdoin myyntiin

Maailman suurimpiin kuvauskopteriyhtiöihin kuuluva DJI on esitellyt yleisölle uuden sukupolven Mavic-kopterin. Toisen sukupolven Mavic-koptereita esiteltiin kaksi kappaletta, Mavic 2 Pro ja Mavic 2 Zoom. Maailman suurimpiin kuvauskopteriyhtiöihin kuuluvaon esitellyt yleisölle uuden sukupolven Mavic-kopterin. Toisen sukupolven Mavic-koptereita esiteltiin kaksi kappaletta, Mavic 2 Pro ja Mavic 2 Zoom.

Viimeksi mainittu on edullisempi ja sisältää kaksinkertaisen optisen zoomauksen (24 mm -> 48 mm). Pro-version erityisominaisuuksiin kuuluu vuorostaan Hasselblad-brändätty kamera sekä kookas (yhden tuuman) 20 megapikselin kamerasensori. Optiikan aukkoluku vaihtelee f/2,8:n ja f/11 välillä. Kamera sisältää myös ammattikäyttöön tarkoitetut väriprofiilit, jotka mahdollistavat esimerkiksi videon kuvaamisen 10-bittisessä Dlog-M-väritilassa. Kameralla voi kuvata myös 4K-videota HDR:nä.



Molemmissa on kahdeksan gigatavun sisäinen muisti, johon voi hätätilanteessa tallentaa videota, mutta isompiin kuvausprojekteihin on suositeltavaa käyttää hyväksi koptereista löytyvää microSD-korttipaikkaa. Mavic 2 -koptereiden maksimilentonopeus on 19,6 metriä sekunnissa eli noin 70 kilometriä tunnissa. Täyteen ladatulla akulla voi lennellä 31 minuutin ajan. Esteenväistöominaisuuksia on kohennettu lisäämällä koptereihin 10 sensoria, jotka tarkkailevat ympäristöä kaikista suunnista.



DJI Mavic 2 Pron suositushinta on 1449 dollaria ja Mavic 2 Zoomin suositushinta on 1249 dollaria.