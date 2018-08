Netflixin tilaus muuttui Suomessa – Apple joutuu kärsimään

Netflix testaa parhaillaan Suomessa uutta tilausprosessia, jossa iOS-laitteen omistava asiakas ohjataan tilaamaan palvelun Netflixin verkkosivuilta sovelluksen sijaan. testaa parhaillaan Suomessa uutta tilausprosessia, jossa iOS-laitteen omistava asiakas ohjataan tilaamaan palvelun Netflixin verkkosivuilta sovelluksen sijaan. Tavoitteena on välttää maksamasta Applelle 30 prosentin osuutta kuukausimaksusta.

Tällä hetkellä Apple perii sen iTunes-maksunvälityspalvelun kautta maksetuista tilauksista 30 prosentin maksun ensimmäisen vuoden ajan, minkä jälkeen osuus puolittuu 15 prosenttiin. Spotify on pullikoinut näkyvimmin Applen osuutta vastaan, koska IT-jätti laajeni Apple Musicin kautta suoratoistomusiikkiin. Nyt Apple on laajenemassa myös TV-sarjojen tuottajaksi, joten ehkä Netflix kokee tarvetta laittaa kapuloita rattaisiin.



Asiakkaan kannalta muutoksilla ei ole konkreettista vaikutusta, eli hinnat pysyvät samalla tasolla kuin aiemminkin. Netflix vain ohjaa jatkossa tilausta tehdessä asiakkaan saattamaan prosessi loppuun yhtiön verkkosivujen kautta, koska sovelluksen sisällä tehdystä tilauksesta lähtisi 30 prosenttia Applelle.



Netflix testaa uutta prosessia 33 maassa. Suomi ja muut isot Pohjoismaat ovat testimaiden joukossa. Testin on tarkoitus päättyä syyskuun lopussa, minkä jälkeen Netflix analysoi tuloksia ja päättää jatkotoimenpiteistä.