Microsoft aikoo myydä Xboxia kuukausimaksulla

The Vergen tietojen mukaan Microsoft aikoisi tarjota kuukausimaksulla sekä Xbox One S:ää että Xbox One X:ää. Tehokkaamman konsoliversion hankkiminen kuukausimaksulla maksaisi Live Goldin ja Game Passin kanssa 34,99 dollaria seuraavan 24 kuukauden ajan. Vaikka All Access -palvelu rajoittuukin vain Yhdysvaltojen markkinoille, niin muuallakin on syytä olla kiinnostunut siitä: saatavuutta voidaan laajentaa, mikäli palvelu osoittautuu tarpeeksi suosituksi.Mikäli omaan pelaamiseen riittää Xbox One S, niin palvelun kuukausimaksu jää noin 22 dollariin, kertoo Windows Central . Kahden vuoden jälkeen asiakas omistaa konsolin, joten kyse on käytännössä osamaksulla myytävästä konsolista, johon myydään kylkiäisiksi myös pääsy verkkopelipalveluihin.