Internet Relay Chat, eli tuttavallisemmin IRC, on täyttänyt vuosia – tai pikemminkin vuosikymmeniä. Suomessa 80-luvun lopulla kehitetty keskusteluun tarkoitettu protokolla sai alkunsa Oulun yliopistosta.

Nyt IRC täyttää 30 vuotta, kerrotaan Oulun yliopiston sivustolla . Teknologiaa käytetään yhä, muuallakin kuin OTiT:n tiloissa, joskin vähenevissä määrin. Vuonna 1988 tietojenkäsittelyn opiskelija Jarkko Oikarisen kehittämä nettikeskustelujärjestelmä kehitettiin korvaamaan OuluBox BBS:n MultiUser Talk eli MUT.IRCin julkaisu tapahtui 1988 elokuussa, mutta valitettavasti tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa. Ensimmäinen serveri pyöri osoitteessa tolsun.oulu.fi, joka oli Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen TOL:n Sun-3-tietokone.Mikäli IRC ei ole tuttu, niin kyseessä on täysin tekstipohjainen ja reaaliaikainen viestintäjärjestelmä, jossa käyttäjät voivat luoda kanavia ja liittyä niihin esimerkiksi kaveri-, työ- tai harrasteporukan mukaan.IRCin toteutus on ollut varsin toimiva ja sen kanavapohjaiseen käyttöliittymään luottavat myös uudenaikaisemmat keskustelualustat, kuten Slack ja Discord. Nykyisin IRCin käyttö onnistuu lähes laitteesta riippumatta ja sen käyttöä varten on luotu myös webbipohjaisia ratkaisuja.