Discoveryn Dplay Suomeen!

Discovery, joka löytyy monen ilmaiskanavan takaa, tuo jo muissa pohjoismaissa tutun suoratoistopalvelu Dplayn Suomeen. Ohjelmakirjasto sisältää kotimaisten sekä ulkomaisten sarjojen täysiä kausia Discoveryn kanavilta TV5, Kutonen, Frii ja TLC sekä Discovery Channelin ja Animal Planetin dokumentteja.

Dplay tulee vaatimaan rekistöröitymisen, mutta on muuten maksuton käyttäjälle. Palvelu näyttää mainoksia. Dplayn luvataan olevan katsottavissa tietokoneen lisäksi mobiilissa Androidilla sekä iOSilla sekä televisiosta uusimman AppleTV:n sekä Googlen Chromecastin välityksellä.



- Dplay on tällä hetkellä Pohjoismaiden nopeimmin kasvava palvelu, ja olemme todella innostuneita, että pääsemme lanseeraamaan Dplayn myös Suomeen. Discoverylla on asiaviihteen globaalina markkinajohtajana hallussaan valtava kansainvälinen ja kotimainen kirjasto laadukasta ohjelmaa. Tätä ohjelmakirjastoa aiomme tulevaisuudessa kasvattaa entisestään, kertoo Discovery Networks Finlandin toimitusjohtaja Leah Hooper.



Dplaystä on tulossa saataville myös maksullinen tuote, jossa sisältö on kattavampi sekä lineaarisen TV:n kanavat TV5, Kutonen, Frii sekä TLC ovat katseltavissa suoratoistona. Maksamalla pääsee myös eroon mainoksista. Dplay.fi-sivusto aukeaa 17. syyskuuta.