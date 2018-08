Netflix poisti palvelustaan ominaisuuden kokonaan - syitä epäillään

on poistanut palvelustaan kaikki käyttäjien vuosien saatossa kirjoittamat arvostelut. Kirjoitetut arvostelut ovat olleet osa Netflixiä jo vuosien ajan, mutta niitä on ollut erittäin vaikea löytää palvelusta, saati sitten keksiä miten niitä voidaan kirjoittaa.

Kirjoitettuja arvosteluja onkin voinut jättää ainoastaan tietokoneella Netflixiä käytettäessä. Nyt yhtiö on poistanut kaikki käyttäjien palveluun kirjoittamat arvostelut, eikä salli enää uusien lisäämistä. Netflix kertoo asiasta itse omilla sivuillaan . Syyksi yhtiö kertoo kirjoitettujen arvostelujen jatkuvan vähenemisen, vaikka yhtiö ei olekaan samaan aikaan tuonut mahdollisuutta tarjolle esim. mobiililaitteille tai älytelevisioille.Samaan aikaan Netflix on luopumassa myös tähtiin pohjautuvasta arviointimekanismista ja on korvannut sen pitkältin tyylisesti peukku ylös/peukku alas -ratkaisulla. Netissä keskustelualueilla ihmetellään kummankin päätöksen syytä ja epäillään, että yhtiö haluaa piilottaa nolot yhden tähden arvostelut - peukku alas kun kertoo vain, että katsoja ei pitänyt näkemästään, muttei kerro miten paljon sitä vihattiin.