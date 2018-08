Twitch saa haastajan Valvelta – Steam.tv avautuu pian

Pelien suosittua digitaalista kauppapaikkaa Steamiä ylläpitävä Valve paljasti viikonlopun aikana vahingossa kehitteillä olevan Steam.tv-verkkolähetyspalvelun. Julkiseksi mennyt palvelu otettiin pian pois näkyvistä, mutta yhtiön edustajan mukaan kyseessä Pelien suosittua digitaalista kauppapaikkaaylläpitäväpaljasti viikonlopun aikana vahingossa kehitteillä olevan Steam.tv-verkkolähetyspalvelun. Julkiseksi mennyt palvelu otettiin pian pois näkyvistä, mutta yhtiön edustajan mukaan kyseessä on oikea saataville tulossa oleva palvelu

Palvelusta nähty versio oli kuitenkin keskeneräinen, joten lopullinen julkaistava versio saattaa poiketa siitä huomattavastikin. Kovin paljoa kehitysaikaa Valvella ei kuitenkaan ole, sillä Steam.tv:tä on ilmeisesti tarkoitus käyttää ensi viikolla alkavan The International -turnauksen videointiin. The International on suosittu Dota 2 -peliturnaus, jossa on jaossa jopa 24 miljoonaa dollaria.



Steamin tavoitteena on todennäköisesti horjuttaa Twitchin valta-asemaa pelivideoiden suoratoistossa. Twitchillä on paljon muitakin haastajia, esimerkiksi YouTube Gaming sekä Microsoftin Mixer.