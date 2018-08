Rakastatko Netflixin mainoksetonta ja tauotonta katselukokemusta? Siihen saattaa tulla muutos

Vuosien saatossa Netflix on kasvattanut oman tuotannon tarjontaa, parantanut sisällön laatua ja teknologiaa ja kokeillut myös uudenlaisia konsepteja. Uusista konsepteista viimeisin on kuitenkin nostanut pienen tunnemyrskyn testikäyttäjien keskuudessa, eikä syyttä.Netflix nimittäin on aloittanut testaamaan promovideoiden soittamista ohjelmien jaksojen välissä, kertoo TechCrunch . Käytännössä siis yhtiö on lisännyt mainospaikkoja palvelusta löytyville ohjelmille, jolloin useiden rakastama tauoton katselukokemus keskeytyy.Tietojen mukaan videot ovat käyttäjälle personoituja pätkiä, joita muutenkin promotaan palvelun käyttöliittymässä, eikä ainakaan tässä vaiheessa nähdä perinteisempiä mainoksia. Ehkäpä jotkut tästä ominaisuudesta jopa pitävät, sillä ohjelmien välissä voi pohtia kenties seuraavan sarjan valintaa.Mitään varmuutta tämän kokeilun saapumisesta normaaliin Netflixiin ei toki ole, ja mikäli palauteryöppy Twitterissä kertoo mitään, niin voi olla, että testikin jää melkoisen lyhyeksi.Joissain raporteissa on kerrottu, ettei promopätkiä pääse ohittamaan, mutta TechCrunchin tietojen mukaan "Jatka"-nappi on edelleen paikallaan ja promoa ei tarvitse katsoa loppuun.