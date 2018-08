Sony juhlii PS VR:n virstanpylvästä alennuksilla ja julkistuksilla

Sony on kertonut blogissaan, että sen PlayStation VR, tai lyhemmin PS VR, on saavuttanut myynnissä uuden virstanpylvään. Kyseessä on 3 miljoonan myydyn laitteen raja, joka on rikkoutunut ja sen kunniaksi yhtiö paljasti parin odotetun virtuaalitodellisuuspelin julkaisuaikataulun ja alennuksia.

Ensi kuussa tulossa on Creed: Rise to Glory, joka on tietysti nyrkkeilypeli, jossa hypätään kehään Adonis Creedin pöksyissä. Rocky Balboan valmentamana Creedinä voi nousta amatööristä aina ammattilaismestariksi asti. Creed: Rise to Glory saapuu syyskuun 25. päivä.Toinen peleistä on futuristinen räiskintäpeli Evasion, joka tarjoaa neljä erillaisilla kyvyillä varustettua hahmoa. Tämä sci-fi FPS saapuu markkinoille lokakuun 9. päivä. Molemmat ovat tästä päivästä alkaen ennakkotilattavissa.Sony on myös käynnistänyt alennuskampanjan, jossa ennakkotilauksista voi saada 20% alennuksen ja 40% (tai 60% PS Plus -jäsenille) alennuksen Storesta löytyvistä peleistä, ml. Animal Force, Pixel Gear ja Smashbox Arena. Kaikki alennukset löytyvät täältä Tarjousten ja pelijulkistusten lisäksi Sony tarjosi myös hieman tilastoja PS VR:n suosiosta. 3 miljoonan laitteen lisäksi pelejä on myyty 21,9 miljoonaa kappaletta. Suosituin peleistä on ollut The Elder Scrolls V: Skyrim VR, mutta kärkikympissä on mm. Resident Evil 7 Biohazard ja Batman: Arkham VR. Koko lista löytyy alta.