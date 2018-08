Google julkaisemassa oman älynäytön

Talousjulkaisu Google kehittää parhaillaan uutta näytöllä varustettua älykaiutinta, jonka turvin hakukonejätti aikoo haastaa markkinajohtaja Amazonin. Jutusta ei selvinnyt korvaako uusi kaiutin nykyisen Google Home -malliston vai onko kyseessä täysin uusi tuote. Talousjulkaisu Nikkein tietojen mukaan kehittää parhaillaan uutta näytöllä varustettua älykaiutinta, jonka turvin hakukonejätti aikoo haastaa markkinajohtaja Amazonin. Jutusta ei selvinnyt korvaako uusi kaiutin nykyisen Google Home -malliston vai onko kyseessä täysin uusi tuote.

Nikkein kuulemien lähteiden mukaan Google odottaa kaiuttimen myyvän hyvin, sillä ensimmäinen tuotantoerä on kooltaan kolme miljoonaa kappaletta. Uusi kaiutin on ilmeisesti osa keväällä esiteltyä Smart Display -hanketta, johon ovat ottaneet jo osaa LG, Harman sekä Lenovo. Smart Display -laitteet ovat käytännössä pöydälle asetettavia pieniä tablettena, joissa on kunnollisen äänentoiston mahdollistavat kaiuttimet.



Näytöstä huolimatta uutta kaiutinta hallitaan pääasiassa puhekäskyjen avulla.