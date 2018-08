Google hävisi oikeudessa Suomessa - pitää poistaa murhasta tuomitun miehen tiedot hakutuloksista

Pyynnön oli esittänytjo kaksi ja puoli vuotta sitten. Google on kieltäytynyt poistosta, vedoten sananvapauteen ja että aihe on julkista mielenkiintoa herättävä ja täten poistopyyntöjen ulkopuolella.Tapaus koskee vuonna 2012 tapahtunutta murhaa, jossa tuomio langetettiin ja murhan tekijä tuomittiin kymmenen ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen. Hänet todettiin alentuneesti syyntakeiseksi ja hän vapautui vankilasta vuonna 2017.Tietosuojavaltuutetun mielestä vankeus oli ollut mieleltään sairaalle miehelle epäinhimillinen kärsimys ja hakukoneen avulla löydettävät sairaustiedot hänestä olivat tuhonneet miehen elämän lopullisesti.Tietosuojavaltuutetun poistopyyntö on linjassa EU-tuomioistuimen kanssa, jonka mukaan ihmisillä on oikeus vaatia virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista.Tietosuojavaltuutettu ei siis vaadi Googlea poistamaan tietoja internetistä, vaan ainoastaan omista hakutuloksistaan. Tiedot, jos niitä on netissä, ovat siis siellä tämän jälkeenkin, mutta Googlen hakutuloksista niitä ei enää voi löytää.Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Yle