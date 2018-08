Google Drive korvautuu Google Onella – Tämä on muuttumassa

Google on yhtenäistämässä pilvitilatarjontaansa uuden brändin alle, verkkotallennustilaa aiotaan jatkossa markkinoida Google Driven sijaan Google One -nimellä. Kaikki Google Driven käytöstä maksavien asiakkaiden tilaukset päivitetään automaattisesti Google Oneen. on yhtenäistämässä pilvitilatarjontaansa uuden brändin alle, verkkotallennustilaa aiotaan jatkossa markkinoidasijaan-nimellä. Kaikki Google Driven käytöstä maksavien asiakkaiden tilaukset päivitetään automaattisesti Google Oneen.

Google Onen tarjonnan lähtötaso on sama kuin Google Drivessa eli 100 gigatavun verkkotila maksaa 1,99 dollaria (Suomessa 1,99 euroa) kuukaudessa. Uuttakin on kuitenkin luvassa, sillä Google Onen tarjontaan kuuluu 200 gigatavun vaihtoehto, joka maksaa kuukaudessa 2,99 dollaria. Google Drivessa tällaista vaihtoehtoa ei ole. Hinnakkaampi yhden teratavun vaihtoehto on vuorostaan päivitetty kahteen teratavuun, mutta hinta on pysynyt samana (9,99 dollaria).



Aluksi Google One tuodaan saataville Yhdysvalloissa, mutta tarkoituksena on laajentaa saatavuusaluetta lähitulevaisuudessa. Google One -tilan voi halutessaan jakaa perheenjäsenten kesken, jolloin useamman laskun sijaan kaikille saadaan järjestettyä tallennustilaa riittävästi yhden laskun alle.



Google One ja Google Drive tarjoavat molemmat verkkotallennustilaa, mutta palveluiden ero on siinä, että Onea voi käyttää myös osana Googlen Gmail- ja Kuvat-palveluita.