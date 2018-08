Applelta ei tule autoa vielä hetkeen – Haastaa Teslan vasta vuonna 2023

Harvinaisen osuvista ennustuksistaan tunnettu Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo Harvinaisen osuvista ennustuksistaan tunnettu-analyytikko arvelee teknologiajätin laajenevan automarkkinoille vuosien 2023–2025 aikana.

Uudessa katsauksessaan Kuo ei perustele sen tarkemmin miten hän on päätynyt edellä mainittuun ajankohtaan, mutta Kuon mukaan Apple tuskin tulee ohittamaan automarkkinoilla käynnissä olevaa muutosta pelkällä olan kohautuksella, vaan pyrkii mitä suurimmalla todennäköisyydellä hyötymään siitä.



Applen on spekuloitu kehittävän omaa sähkökäyttöistä ajoneuvoa vuodesta 2014 lähtien. Projekti ajautui kuitenkin hankalaan tilanteeseen, minkä seurauksena projektia johtanut Steve Zadesky irtaantui ja hänen tilalleen palkattiin eläkkeelle jo ehtinyt Bob Mansfield. Uuden johtajan alaisuudessa projektin strategia linjattiin uudelleen, minkä seurauksena hanke keskittyi ohjelmistoihin sekä itsestään ohjautuvan teknologian kehittämiseen.



Vähän aika sitten uutisoitiin Teslalla Model 3:n tuotantopomona työskennelleen Doug Field siirtyneen Applen autoprojektiin, minkä arveltiin olevan merkki siitä, että Apple voisi olla sittenkin valmis kehittämään omaa ajoneuvoa pelkän teknologian sijasta.



Apple Car ei kuitenkaan tule olemaan seuraava uusi tuote, vaan ennen sitä markkinoille tulee Kuon ennusteen mukaan Apple Glass -lasit. AR-lasit toimisivat käytännössä samalla tavalla kuin Magic Leap One tai Microsoftin HoloLens-lasit.