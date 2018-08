Älykaiutinten suosio mitattiin: Google haastaa pian ykköspaikasta, Applella paljon takamatkaa

Kaikki merkittävimmät teknologiajätit ovat kehittäneet omaa tekoälyalustaansa ja ääniavustajiaan jo vuosia. Älykaiuttimet toimivat näiden teknologioiden olennaisimpina keskittyminä. Mutta miten on kehittynyt laitteiden myynti viimeaikoina? Tästä kertovat Strategy Analyticsin julkaisemat uudet maailmanlaajuiset myyntiluvut.Johtopaikkaa pitää edelleen Amazon Echoillaan, mutta markkina-asema on tiukentunut vuodessa valtaisasti, vaikka Amazonin myyntimäärätkin ovat kasvaneet tehokkaasti. Google haastaa nyt Amazonin 41 prosentin ykköstilaa 27,6 prosentilla.Alkuvuodesta julkaistu Applen HomePod ei ole onnistunut vielä ottamaan kovin suuria harppauksia, vaan on vasta neljännellä tilalla kiinalaisen Alibaban jälkeen. Applen laitteen heikkona puolena on pidetty tiukkaa integrointia Applen ekosysteemiin ja jokseenkin heikkoa Siriä.Koko älykaiutinmarkkinat kasvoivat 203 prosenttia eli yli kolminkertaisiksi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden toisella neljänneksellä myytiin kaikkiaan 11,7 miljoonaa älykaiutinta.