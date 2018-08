Samsung esitteli Bixbyllä varustettua Galaxy Home -kaiutinta

Samsung esitteli hieman odotetusti uudenlaista laitetta, jota ei kuitenkaan vielä julkistettu myyntiin. Kyseessä on Galaxy Home, joka seuraa älykaiutinrintamalla Amazon Echon, Google Homen ja Apple HomePodin jalanjäljissä. Samsung esitteli hieman odotetusti uudenlaista laitetta, jota ei kuitenkaan vielä julkistettu myyntiin. Kyseessä on Galaxy Home, joka seuraa älykaiutinrintamalla Amazon Echon, Google Homen ja Apple HomePodin jalanjäljissä.

Galaxy Home on tietysti tarkoitettu samanlaiseen toimintaan kuin aiemmin mainitut kilpasiskotkin, mutta tällä kertaa ääniohjauksesta vastaa Samsungin oma avustaja, Bixby. Bixby on kilpailijoitaan heikompi toteutus, joten kovin viehättävänä vaihtoehtona sen perusteella Galaxy Homea ei voi pitää.



Julkaisu ei kuitenkaan tapahtunut vielä, joten Samsungilla on vielä aikaa korjata iso osa Bixbyn ongelmista, mutta jää nähtäväksi onnistuuko se siinä. Samsungilla on tosin muutama muu ässä hihassa laitteen suhteen.



Galaxy Home skaalautuu yhtiön mukaan todella hyvin äänentoistoon ja esittelytilaisuudessa tätä esitettiin täyttämällä Barclays Center musiikilla 160 Galaxy Homen voimin. Musiikin suhteen Samsungilla ollaan ilmeisen tosissaan, sillä yhteistyötä on viritelty myös Spotifyn kanssa.



Spotifyn toimitusjohtaja Daniel Ek olikin kertomassa kuinka musiikkisovellus integroituu näppärästi Samsung-laitteisiin ja musiikin saa helposti siirrettyä laitteesta toiseen, tässä tapauksessa Galaxy Note9:stä Samsungin älytelkkariin ja älytelkkarista Galaxy Homeen.



Musiikin lisäksi Samsungilla on tietysti vahvasti älykotiosaamista, josta tärkeimpänä älykotialusta SmartThings. Luonnollisesti Galaxy Home tulee tukemaan näiden laitteiden ohjaamista.



Itse tekniikasta kerrottiin muun muassa, että laitteessa on kuusi kaiutinta ja yksi bassoelementti sekä kahdeksan mikrofonia käskyjen kuuntelemiseen.



Samsung ei vielä kertonut tämän tarkempia tietoja Galaxy Homesta tai mihin hintaan se saapuu myyntiin, mutta sitä voidaan odottaa vielä tämän vuoden puolella kauppoihin ainakin osassa markkinoista.