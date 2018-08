Magic Leapin AR-lasit tulivat myyntiin – Ensimmäiset arvostelut julkaistu

Pääasiassa kehittäjille suunnatut lasit kustantavat 2295 dollaria kappaleelta – summaan ei sisälly osavaltiokohtaista arvonlisäveroa. Laseja myydään tällä hetkellä vain Chicagossa, Los Angelesissa, Miamissa, New Yorkissa, San Franciscossa ja Seattlessa. Myyntipakkaus sisältää kolme komponenttia: itse lasit, touchpad-ohjaimen sekä Lightpack-nimisen keskusyksikön, jossa tapahtuu kaikki varsinainen laskeminen.Lightpack-osa sisältää kuusiytimisen Nvidia Parker -mobiilisuorittimen, Pascal-arkkitehtuuriin perustuvan grafiikkaohjaimen, kahdeksan gigatavua käyttömuistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. Sisäänrakennetusta akusta riittää virtaa noin kolmen tunnin käyttösessioihin. Yhteyksien osalta lasit tukevat Wi-Fiä, Bluetooth 4.2:ta ja USB-C:tä.Lähin kilpailija Magic Leap Onelle on Microsoftin HoloLens-lasit, joista on kehitteillä jo uuden sukupolven versio. Kilpailu alalla on kiristymässä lähitulevaisuudessa, sillä esimerkiksi Applen on huhuttu kehittävän parhaillaan omia laajennettuun todellisuuteen perustuvia laseja.Ensimmäiset arvostelut Magic Leapin laseista on jo julkaistu. Ainakin The Verge ja Wall Street Journal ovat arvostelleet tuotteen. Wired on lisäksi julkaissut kattavan taustajutun laitteen kehityksestä.